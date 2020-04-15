Кремль назвал опасными скопления людей в метро. Но делать выводы о спецпропусках по первому дню не стоит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очереди в московском метро в первый день работы спецпропусков. Он заявил, что столичные власти пошли на эти меры из-за недисциплинированности москвичей и жителей столицы.

«Делать какие-то выводы на основе первого утра, когда пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же проблема в недисциплинированности», — заявил Песков. Его процитировал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Песков заметил, что люди, наоборот, должны помогать системе работать. Ведь это в интересах каждого, кто спускается в подземку. При этом представитель Кремля подчеркнул, что скопление людей на входах на станции очень нежелательно и опасно в нынешней эпидемиологической ситуации.

Ранее жители Москвы утром 15 апреля показали, как в московском метро работает пропускная система. Люди стояли в очередях, чтобы показать цифровые пропуска полиции.

В столичном главке МВД попросили всех отнестись с понимаем к трудностям в движении и заранее планировать свои поездки.

Пропускная система заработала в Москве 15 апреля. Полицейские контролируют входы в метро, а также транспортный поток на въезде в столицу.