В Челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых правительственных иномарок. Власти объяснились

В Челябинске, на территории рядом с озером Смолино, нашли 56 новых автомобилей Toyota Camry. Они там стоят более полугода.

Как сообщил портал 74.ru, машины припаркованы под открытым небом. Однако с дороги их не увидеть.

«Никто на них еще не ездил. Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты», — сообщил источник издания.

Правительство региона объяснило странный автопарк. По словам чиновников, авто закупались для обеспечения проведения саммитов и иных протокольно-организационных мероприятий.

«Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — автомобили с пробегом более 200 000 километров, старше 10 лет», — сообщили они.

Власти отметили, что затраты на ремонт и содержание старых машин сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость новых автомобилей.

По данным портала, транспортные средства правительство закупало прошлой осенью. Сумма контракта составила 120 миллионов рублей.

Ранее Минфин России предложил чиновникам заменить служебный транспорт на такси. Привлечение агрегаторов такси может повысить эффективность расходов бюджета.