Чиновников решили пересадить на такси. И от этого выиграют все

Министерство финансов России предложило чиновникам заменить служебный транспорт на такси. Ранее такую идею уже предлагали, но тогда посчитали экономически нецелесообразной. Теперь же, по словам первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова, привлечение агрегаторов такси может повысить эффективность расходов бюджета. И в этой инициативе, действительно, плюсов больше, чем минусов.

В Министерстве финансов объяснили «360», что вопрос о «пересадке» чиновников со служебного транспорта на такси встал в связи с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах. Для того, чтобы определить, в какой сфере траты чиновников можно сократить, составлялись обзоры бюджетных расходов. «Цель обзоров — не сокращение расходов в конкретной отрасли или поиск нарушений, а перенаправление неэффективно используемых ресурсов на более приоритетные задачи», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что комиссия по оптимизации расходов предложила рассмотреть возможность использования агрегаторов такси вместо служебного транспорта. Причем такая идея — заменить служебный транспорт на что-то более экономное, у Минфина уже была, но тогда, в 2017-м году, это оказалось экономически нецелесообразным — такси бы обходилось дороже.

«Сегодня агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложений по цене, и сегодня предложение о задействовании таких агрегаторов для транспортных услуг чиновникам стало более конкурентоспособным. Мы предложили, давайте посмотрим», — добавил Силуанов.

Все ради бюджета

Депутат Государственной думы Виталий Милонов тоже поддержал идею отказа от служебного транспорта, так как содержать автопарки со служебными автомобилями, платить за их обслуживание, страховку и многое другое слишком дорого, а необходимости в этом нет. Он отметил, что обычные депутаты, не занимающие высокие руководящие посты, не имеют собственного личного транспорта с личным водителем, а «ездят на такси, если надо». Разница от поездок простых людей в том, что депутатам после рабочих поездок на такси возмещают стоимость поездки.

Сейчас мы должны переосмыслить государственные траты, потому что многие из них реально дебильные, я могу, глядя на себя, точно сказать, что можно оптимизировать. Например, депутатам для перелетов меньше, чем два часа, запретить бизнес-класс. Кроме руководителей, потому что это статус Виталий Милонов.

Более того, Милонов отметил, что по столице депутаты могут передвигаться и на метро, как это делает он сам. По его словам, единственным неудобством поездок на метрополитене может быть повышенное внимание к представителям власти, но «профессия обязывает». «Я люблю вообще по Москве ездить на метро. Я за полчаса от Ховрино доезжаю на метро до Госдумы, прямо до кабинета. Быстрее, чем на метро, никак не получается», — поделился он.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции ЛДПР Алексей Старовойтов также согласен: такси — хорошая альтернатива. Он рассказал «360», что в служебном транспорте он проводит не больше 10 процентов всего времени, когда ему нужен автомобиль. Большая часть приходится на личный автомобиль, но и сервисами такси он пользуется значительно чаще, чем служебной машиной.

Получается, служебным я пользуюсь гораздо меньше, это менее удобно, потому что если ты находишься в какой-то удаленной локации, пока машина к тебе доедет, приходится ждать, а такси всегда под рукой, для него есть выделенные полосы. Гораздо проще, выгоднее и быстрее пользоваться такси Алексей Старовойтов.

Более того, оба депутата отметили, что если будет принято решение перевести государственных служащих со служебного транспорта на сервисы такси, то никаких специальных условий для чиновников быть не должно — ни специальных машин, ни специальных цен. При этом предполагается, что оплачивать расходы на поездки будет бюджет.

Алексей Старовойтов особенно подчеркнул, что этот вопрос требует отдельного и очень тщательного осмысления — чтобы траты не оказались больше, чем планируется сейчас. Для этого он предлагает выделять определенную сумму на месяц, которой чиновники смогут пользоваться для покрытия расходов на транспорт. Милонов же считает, что достаточно будет предоставлять отчетность в виде чеков на поездки, которые позже будут компенсированы из бюджета.