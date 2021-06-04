Глава РФПИ обвинил западные фармкомпании в атаке на «Спутник V»

Ведущие мировые производители лекарств стали заказчиками информационной кампании против российской вакцины «Спутник V». Об этом РБК заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим атаки на „Спутник V“ в первую очередь в англосаксонской прессе. Это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний большой фармы и ряда политических игроков, которые настроены против России», — сообщил он.

По словам Дмитриева, «с самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины».

Он добавил, что несмотря на огромную информационную мощь, которой обладают фармацевтические компании на Западе, у РФПИ «получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях».

РФПИ финансировал разработку «Спутника V» и занимается поставками препарата за рубеж.

В марте РИА «Новости» и ТАСС сообщили со ссылкой на источник в Кремле, что США и их союзники готовят информационную атаку на «Спутник V» с «инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».