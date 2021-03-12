Источник в Кремле рассказал о подготовке США атаки на «Спутник V»

США и их союзники готовят информационную атаку на российскую вакцину «Спутник V» с «инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата». Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам», — заявил собеседник агентств. По его информации, кампания будет проводиться «через подконтрольные неправительственные организации» — Агентство США по международному развитию, Фонд Дж. Сороса, Фонд Thomson Reuters и медиаструктуры — «Би-би-си», Reuters, «Интерньюс». Источник уверен, что западные страны будут «тиражировать „разоблачающие материалы“ о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии». Целевой аудиторией атаки станут страны Восточной Европы, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Сербия, Словакия, Черногория, Северная Македония, а также Сан-Марино. Ранее Госдепартамент заявил, что будет бороться с «российской дезинформацией» о западных вакцинах.