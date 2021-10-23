Утвержден порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

В период нерабочих дней сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) будут работать. Поэтому локдаун никак не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Изменения могут появиться только в работе клиентских служб ПФР.

Как стало известно «Российской газете», гражданам стоит заранее уточнить график работы отделений фонда в своем городе. В «Почте России» работа будет идти по обычному графику. Исключение составит праздничный день 4 ноября. Накануне отделения почты закроются на один час раньше. После праздника график будет восстановлен.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — пояснили изданию.

Круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга будут работать по обычному графику.

Пенсии и пособия доставят получателям по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева посоветовала жителям региона обращаться на горячую линию 0150 или на почту0150@mosreg.ru в случае, если работодатель отказывается приостанавливать работу или оплачивать нерабочие дни.