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    22 октября 2021, 15:27

    Жителям Подмосковья рассказали, что делать при отказе в зарплате за нерабочие дни

    Министр инвестиций Подмосковья Зиновьева: при отказе в выплате зарплаты можно обратиться по горячей линии

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Жителям Московской области рассказали, куда обращаться, если работодатель отказывается приостанавливать работу или выплачивать зарплату в нерабочие дни. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии или написать на электронную почту.

    Жителям Подмосковья рассказали, что делать при отказе в зарплате за нерабочие дни

    Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что в регионе работает горячая линия Центра поддержки бизнеса. И простые жители тоже могут обращаться.

    Горячая линия доступна по единому номеру 0150. Можно написать на почту 0150@mosreg.ru

    Обратиться также можно через социальные сети и сайт.

    «Мы будет отрабатывать все такие обращения», — пообещала Зиновьева.

    Ранее министр инвестиций рассказала, как нерабочие дни, объявленные с 28 октября по 7 ноября, отразятся на работе бизнеса. Зиновьева отметила, что данные меры направлены на защиту здоровья жителей, вместе с тем обеспечат функционирование промышленности, чтобы экономика жила.

    Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский ранее сообщил, что в регионе будут проводить рейды по выявлению магазинов, которые решат работать в нерабочие дни.