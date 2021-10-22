Жителям Подмосковья рассказали, что делать при отказе в зарплате за нерабочие дни
Министр инвестиций Подмосковья Зиновьева: при отказе в выплате зарплаты можно обратиться по горячей линии
Жителям Московской области рассказали, куда обращаться, если работодатель отказывается приостанавливать работу или выплачивать зарплату в нерабочие дни. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии или написать на электронную почту.
Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что в регионе работает горячая линия Центра поддержки бизнеса. И простые жители тоже могут обращаться.
Горячая линия доступна по единому номеру 0150. Можно написать на почту 0150@mosreg.ru
Обратиться также можно через социальные сети и сайт.
«Мы будет отрабатывать все такие обращения», — пообещала Зиновьева.
Ранее министр инвестиций рассказала, как нерабочие дни, объявленные с 28 октября по 7 ноября, отразятся на работе бизнеса. Зиновьева отметила, что данные меры направлены на защиту здоровья жителей, вместе с тем обеспечат функционирование промышленности, чтобы экономика жила.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский ранее сообщил, что в регионе будут проводить рейды по выявлению магазинов, которые решат работать в нерабочие дни.