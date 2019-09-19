«Усталость от Украины»: в СФ оценили призыв ввести санкции против Киева из-за Минских соглашений

Глава ДНР призвал ввести санкции против Киева из-за Минских соглашений Подробнее

Сенатор объяснил, что высказывания Пушилина, а также ситуация вокруг подготовки к запланированному заседанию в нормандском формате свидетельствуют о том, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе сдерживают. По его словам, всем очевидно, что Киев «саботирует Минские соглашения».

«Становится очевидно, что наступает усталость от современной Украины и ее поведения <…> Запад по-честному посмотрит на эту ситуацию, либо будет делать вид, что не замечает», — заявил Морозов.

По его мнению, мировое сообщество, в частности Европа и США, определенно не настроены назначать Украине санкции.

Пушилин заявил на встрече делегаций Донецкой народной республики и Южной Осетии в Цхинвале, что мировому сообществу следует задуматься о введении санкций в отношении Украины. Он объяснил, что украинские власти настаивают на выполнении Минский соглашений, но снимают с себя ответственность за невыполнение обязательств.

Ранее Украина обвинила Россию в срыве переговоров в «нормандском» формате.