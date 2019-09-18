Обвинять Россию неправильно, потому что окончательную дату проведения «нормандского» саммита политики не согласовали.

«Дата 17 сентября, на которую ссылается министр иностранных дел Украины Пристайко, была озвучена самой украинской стороной, но не была согласована, насколько я могу судить, ни с Парижем, ни с Москвой», — отметил Пушков.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал другую дату. И это точно было не 17 сентября. Кроме того, политик ни разу не слышал ни одного официального подтверждения от трех глав государств.

Украина обвинила Россию в срыве «нормандского» саммита Подробнее

Позиция России на тему саммита известна, добавил Пушков. Встреча лидеров должна быть хорошо подготовлена, а предыдущие решения в обязательном плане — выполнены. В противном случае проводить мероприятие бессмысленно. Собираться на саммит ради саммита нецелесообразно, тем более что у Москвы и Киева на сегодняшний день разные повестки.

«И поэтому намерения Украины провести это во второй половине сентября не совпадали как минимум с российским подходом», — заявил Пушков.

Он назвал заявление Пристайко «новым раундом киевских фантазий», отметило РИА ФАН.

Ранее Киев обвинил Москву в срыве встречи в «нормандском формате». Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров 17 сентября. Тем не менее главы государств не собрались на саммите, так как Россия не смогла присоединиться по «техническим причинам».