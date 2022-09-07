Юань потеснит доллар и евро в экономике России – Греф | 360°

Деньги 07 сентября 2022, 08:28 Поделиться Telegram

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Viber Юань потеснит доллар и евро в экономике России – Греф Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о снижении роли доллара в экономике России РИА «Новости»

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Влияние доллара и евро на внутреннюю экономику России не будет прежним. Рубль окрепнет, а юань частично заменит западную валюту. Об этом глава Сбербанка Герман Греф объявил на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил ТАСС.

По его словам, отечественная экономика взяла курс на дедолларизацию и независимость от «токсичных» валют. Банки уже сократили количество операций по ним и ужесточили условия обслуживания. В будущем благодаря развитию сотрудничества возрастет зависимость России от крупнейших торговых партнеров, прежде всего от Китая.

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«На этом фоне будет замещаться роль доллара и евро на юань, и я не думаю, что Россия вернется к такой же ситуации влияния доллара на внутреннюю экономику. Скорее всего, будет расти значение собственной валюты, объективно. Но в какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, доллара и евро», — заявил Греф.

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Он напомнил, что Сбербанк и ВТБ уже запустили кредитование компаний в юанях.

Несмотря на это, глава финансовой организации спрогнозировал убыточность банковского сектора по итогам 2022 года, но предупредил, что Сбербанку не понадобится дополнительная капитализация. Во втором полугодии он вышел на прибыль и создал необходимые резервы. Банк также не собирается наращивать присутствие за рубежом.

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