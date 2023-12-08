Власть 08 декабря 2023, 14:56 Уровень одобрения работы Путина в России возрос за неделю ВЦИОМ: Путину на посту президента доверяют 78,5% россиян РИА «Новости»

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Рейтинг президента России Владимира Путина за неделю не изменился. Ему по-прежнему доверяют 78,5% россиян. Работу главы государства одобрили на 0,6% больше участников опроса ВЦИОМ.

В исследовании с 27 ноября по 3 декабря приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину ответили положительно 78,5% респондентов, как и за неделю до этого.

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Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяли 18,3%, главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4% россиян. Их рейтинг возрос на 1,3% и 0,6% соответственно. Он снизился у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова на 0,6% и 1,5%, до 31,5% и 27,9%.

Работу Владимира Путина на посту президента одобрили 75,8% участников исследования — на 0,6% больше, чем на прошлой неделе. Результаты премьер-министра и правительства хорошо оценили 53,3% и 51,4% жителей страны с ростом на 1% и 1,7%.

Выдвижение Владимира Путина на новый срок поддержало абсолютное большинство россиян. Выборы назначили на 17 марта 2024 года.