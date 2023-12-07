Общество 07 декабря 2023, 22:30 Абсолютное большинство россиян поддержали выдвижение Путина на новый срок — ЭИСИ ЭИСИ: большинство россиян снова хотят видеть Путина президентом РИА «Новости»

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Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании». По словам экспертов, участвующих в мероприятии, большинство россиян хотят, чтобы глава государства Владимир Путин баллотировался на новый срок. Это подтвердили данные недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Круглый стол прошел на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, отметила актуальность темы.

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Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов добавил, что 84% россиян считают президентские выборы важным событием для себя лично, 78% — намерены принять в них участие.

«Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», — уточнил эксперт.

Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова заявила, что запрос на то, чтобы Путин баллотировался на новый срок «вырос более, чем вдвое за последние годы». По словам респондентов, они ему доверяют, он вызывает у них чувства гордости, надежду и уверенность в будущем. Большинство из опрошенных считает, что молодежь сейчас получила возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни.

РИА «Новости»

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Запад может попытаться вмешаться в российские выборы. Среди основных инструментов оппонентов России он назвал непризнание выборов президента, провокации и заявления, что они якобы прошли «нечестно, неправильно».

В целом абсолютное большинство опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что считают президентские выборы важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%).

«Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (доля группы — 78%), показатели достигают 94% и 92% соответственно», — уточнили в центре.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совфеде, заявила, что «впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере».