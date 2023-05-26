Власть 26 мая 2023, 14:04 Уровень одобрения деятельности Путина в России вырос за неделю ВЦИОМ: уровень доверия президенту Путину в России составил 80%, его работу одобрили 76,5%

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Работу Владимира Путина на посту президента одобрили 76,5% россиян, о доверии ему заявили 80% участников опроса. Результаты исследования опубликовал ВЦИОМ.

В телефонном опросе с 15 по 21 мая приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России. Показатель одобрения деятельности главы государства увеличился на 0,1%, до 76,5%. О доверии к Путину заявили 80% участников исследования, на 0,1% меньше, чем неделю назад.

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Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства положительно оценили 52,3% и 50,6%. Председателю кабмина доверяли 62%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 36,1%, руководителю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 32,4%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,6%, главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%. Сильней всего этот показатель изменился у Сергея Миронова и Леонида Слуцкого — подскочил на 1,5% и сократился на 1,6% соответственно.

Среди партий самый высокий уровень поддержки у «Единой России» — 37,9%. Следом за ней в рейтинге КПРФ и ЛДПР с 10,4% и 9,4%, последние места заняли «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» — 5,7% и 4,7%.

В Москве прошли переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они пообщались за закрытыми дверьми.