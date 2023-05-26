Мир 26 мая 2023, 13:34 Путин и Лукашенко пообщались за закрытыми дверями после рабочего обеда в Москве «Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели разговор за закрытыми дверями в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообщались один на один после рабочего обеда в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Рабочий обед прошел 25 мая в рамках Евразийского экономического союза. По данным источника канала, разговор Путина и Лукашенко состоялся после этого мероприятия.

Беседа прошла за закрытыми дверями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока никак не комментировал данные об этой беседе лидеров двух стран.

В среду, 24 мая, в Москве прошло пленарное заседание II Евразийского экономического форума. На нем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Россия и Белоруссия близки настолько, что ядерное оружие у них одно на двоих.

Лукашенко позже поблагодарил Путина за размещение тактического ядерного оружие на территории страны.