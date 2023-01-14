Власть 14 января 2023, 03:41 Украину превратили в «натовскую ЧВК» — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: Украину заставляют воевать за чужие цели как «натовскую ЧВК» РИА «Новости»

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Украинский народ заставляют воевать за чужие цели, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. Украину превратили в «натовскую ЧВК», подчеркнул Небензя. Выступление постпреда опубликовано на официальном сайте представительства России при всемирной организации.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — заявил постпред.

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Небензя передал слова украинского министра обороны Алексея Резника, который заявил, что страна «выполняет миссию НАТО без потери их крови». Поэтому альянс обязан снабжать Украину оружием и деньгами, считает глава Минобороны.

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«Вот она — формула войны НАТО по доверенности „до последнего украинца“, лучше ее и не опишешь», — подчеркнул Небензя.

Министр обороны Украины предложил считать страну членом НАТО де-факто. Киевский режим в очередной раз выдает желаемое за действительное, считает украинский политик и управленец Владимир Олейник, шансов попасть в НАТО у Украины нет.