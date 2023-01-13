Эксклюзив 13 января 2023, 20:17 Типичный блеф Зеленского Политик Олейник: страны НАТО не поддержат вступление Украины в альянс

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Министр обороны Украины Алексей Резников предложил считать страну членом НАТО де-факто. Он заявил, что западные страны, ранее обеспокоенные тем, что военная помощь Киеву может быть воспринята Россией как эскалация, изменили свой «подход к ситуации». В качестве аргумента он привел оружие, поставляемое Украине и «понимание, как его применять». Это попытка киевского режима выдать желаемое за действительное, считает украинский политик и управленец Владимир Олейник. В комментарии для «360» он выразил уверенность, что шансов попасть в НАТО у Украины нет.

Далее — прямая речь.

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Попытка не сесть в лужу

Во-первых, если тому же Порошенко пообещали безвиз, и все-таки в 2019 году Украина получила безвиз — понятно, это какие-то достижения, шаг вперед и так далее. А Зеленский его команда поставили задачу — это Евросоюз и НАТО. Эту тему качали постоянно, но они даже не читают элементарных документов — устава НАТО, где прописано то, что должны дать согласие все члены.

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Понятно, что претензии были и остаются у Венгрии, которая говорит: «Ребята, урегулируйте вопросы, связанные с национальными меньшинствами, законами об образовании, языком и так далее».Точно такие же претензии предъявляли и румыны, они тоже об этом говорили.

Но в любом случае там есть и четвертая, и пятая статьи, которые предусматривают коллективное решение о защите.

А зачем им сегодня быть приглашенными к конфликту, когда одна из статей говорит о том, что страна должна не иметь конфликта на момент вступления, не иметь никаких территориальных претензий, потому что как бы автоматически они вписываются в этот конфликт.

РИА «Новости»

Ведут себя, как жулики

Тогда они начали абсолютно другую обсуждать идею. Как жулики. Это типичное поведение «95-го квартала» и тому подобного. «А давайте будем говорить, что мы де-факто [член НАТО]».

В чем суть? Вот, например. «Мы реально получаем оружие, мы защищаем глобальные интересы, не только украинские, а глобальные интересы, связанные со свободой слова, демократией, безопасностью глобальной. Мы готовы предоставить Украину как полигон». А точнее она уже и есть полигон — об этом говорил Резников. Зеленский рассказывает о том, что «мы проливам за вас кровь» и так далее, «вы давайте нам побольше [помощи]».

То есть они максимально накачивают общество, чтобы сказать: «Вот мы уже там. Нам нужно только подписать документ». Подумаешь, сущий пустяк.

РИА «Новости»

НАТО не выгодно принимать Украину

Но это не пустяк. Потому что страны, которые входят в НАТО, понимают, что это прямой конфликт с Россией. Они участвуют в этом конфликте, но максимально держат дистанцию, чтобы не дать основания говорить России о том, что она имеет право для защиты своего суверенитета применить все средства, в том числе ядерные силы, как прописано в законе.

Поэтому разговоры идут, но буквально сегодня было заявление генерала НАТО (немецкий генерал, экс-советник по военной политике бывшего экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад — прим. ред), что это можно рассматривать только после окончания этого конфликта и урегулирования всех вопросов.

Это просто жулики управляют страной, пытаются подать то, чего нет, выдать желаемое за действительное. Пока я не вижу перспективы, не будет Украина ни в каком НАТО.