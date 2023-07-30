Власть 30 июля 2023, 00:02 Украину предупредили о риске утраты территорий на западе страны Путин: конфликт может послужить толчком для отторжения части Украины в пользу Польши РИА «Новости»

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Конфликт на Украине может подтолкнуть Польшу к попытке отторгнуть часть западной территории страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Ситуация на Украине может стать началом пути к отторжению западных территорий страны в пользу Польши», — заявил Путин.

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Об этом глава государства рассказал в рамках обсуждения плачевного состояния ВСУ — при мобилизации на Украине «выгребают» всех без разбору, но этого недостаточно для поддержания порядка. Польша предложила ввести свои подразделения «для обеспечения безопасности» на Украине.

Обсуждая африканский мирный план глава государства отметил, что Россия не может выполнить один пункт инициативы — прекратить огонь в одностороннем порядке. Украинская армия ведет масштабное контрнаступление, подчеркнул президент.