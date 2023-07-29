29 июля 2023, 23:02
Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину
Президент Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину
Россия не имеет возможностей выполнить пункт мирной инициативы Африки по Украине о прекращении огня, так как сейчас ВСУ ведут крупномасштабное наступление. Поэтому этот вопрос нужно адресовать украинской стороне, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.
«Украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — сказал он.
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Ранее Путин заявил, что мирную инициативу стран Африки по разрешению кризиса на Украине в России приняли с уважением и рассмотрят. Сам факт того, что государства этого контента внесли свои предложения, уже много значит, сказал президент. Ведь раньше право на это монополизировали западные страны.
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