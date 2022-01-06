Порошенко вернется на Украину 17 января

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что прилетит в Киев 17 января для участия в судебном заседании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вернусь в Киев 17 января, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — рассказал Порошенко.

Политик объяснил, что истинными причинами возвращения являются «защита Украины от российской агрессии и поддержание демократии», он не верит в нынешнее руководство государства.

Также Порошенко добавил, что с 10 по 15 января отправится работать в Европу, где пройдут переговоры формата Россия — НАТО и Россия — США.

Напомним, Порошенко подозревается в том, что способствовал приобретению Украиной угля из неподконтрольного официальному Киеву Донбасса.

В ответ депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность» сделали заявление в полицию о госизмене со стороны нынешнего президента государства Владимира Зеленского, упрекнув его в финансировании терроризма.