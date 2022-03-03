Путин рассказал об иностранных заложниках в руках украинских нацистов

Действия российской армии в рамках специальной операции на Украине показали, что противостояние идет с нацистами. Экстремистские объединения и иностранные наемники используют мирных жителей в качестве живого щита, а приехавших на Украину студентов из других стран взяли в заложники. Об этом на заседании Совета безопасности рассказал президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что речь идет о нескольких тысячах иностранных граждан, большая часть из которых — молодые люди, которые приехали на Украину учиться.

«Нацисты более суток держали на вокзале в Харькове около трех тысяч граждан Индии. В основном студентов. Большую часть из них продолжают удерживать в городе Сумы. Экстремисты открыли огонь по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое получили ранения», — рассказал Путин.

Российский лидер отметил, что сотни иностранцев хотят покинуть Украину. Но вооруженные группировки не дают им это сделать. Тянут время, предлагают ехать в Польшу через Львов или обратиться к своим властям, чтобы они связались с МИД Украины. «Фактически людей просто бросают под огонь», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы — один народ. Президент пояснил, что многих жителей Украины запугали, а другие сознательно пошли по пути приспешников Гитлера.