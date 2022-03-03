Путин присвоил звание Героя России погибшему участнику спецоперации Гаджимагомедову

Погибший в ходе спецоперации по демилитаризации Украины старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов получил звание Героя России. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Гаджимагомедов командовал своими бойцами до последнего.

«Получив ранение, он подорвал гранатой боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, что сражается с нацистами, которые пытают людей», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Гаджимагомедов по национальности был лакцем.

«Но когда я вижу подвиг таких людей, не хочется сказать — я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все этнические группы России перечислить невозможно. Я горжусь тем, что я часть сильного, многонационального народа России», — отметил президент России.

Путин заявил, что все участвующие в спецоперации на Украине российские солдаты и офицеры — это настоящие герои, которые действуют мужественно, с «полным пониманием правоты своего дела».

Путин добавил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы — один народ. Президент пояснил, что многих жителей Украины запугали, а другие сознательно пошли по пути приспешников Гитлера.

Россия проводит операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В Министерстве обороны России заявили, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре.