Мир 26 декабря 2022, 14:05 США не смогут устроить «конец истории» — Лавров Лавров заявил, что США не смогут установить доминирование на мировой арене Unsplash

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Американское правительство хочет устроить «конец истории», но этот план не удастся реализовать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Он рассказал о намерениях представителей США во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

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«[В правительстве Соединенных Штатов] хотят, чтобы конец истории состоялся не просто в работах политических аналитиков и политологов, а чтобы он состоялся в реальной жизни», — сказал Лавров.

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По его словам, представители интересов США уговаривают ряд иностранных правительств занять антироссийскую позицию и присоединиться к санкциям против РФ. Цель таких контактов — установить мировое доминирование Соединенных Штатов. Также глава МИД России упрекнул США в попытке разрушить текущую многополярность.

«Ход истории остановить невозможно, конца у истории не бывает и не будет», — подытожил Лавров.

Также он отметил, что в истории человечества уже были ситуации, когда мир хотели подчинить силой.