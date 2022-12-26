26 декабря 2022, 14:05
США не смогут устроить «конец истории» — Лавров
Лавров заявил, что США не смогут установить доминирование на мировой арене
Американское правительство хочет устроить «конец истории», но этот план не удастся реализовать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.
Он рассказал о намерениях представителей США во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.
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«[В правительстве Соединенных Штатов] хотят, чтобы конец истории состоялся не просто в работах политических аналитиков и политологов, а чтобы он состоялся в реальной жизни», — сказал Лавров.
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По его словам, представители интересов США уговаривают ряд иностранных правительств занять антироссийскую позицию и присоединиться к санкциям против РФ. Цель таких контактов — установить мировое доминирование Соединенных Штатов. Также глава МИД России упрекнул США в попытке разрушить текущую многополярность.
«Ход истории остановить невозможно, конца у истории не бывает и не будет», — подытожил Лавров.
Также он отметил, что в истории человечества уже были ситуации, когда мир хотели подчинить силой.
США
Сергей Лавров
Международные отношения
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