Власть 17 ноября 2022, 02:14 Украина стала полигоном для испытаний западного оружия — Небензя Постпред России при ООН Небензя: Украина стал полигоном для испытания западного оружия Википедия

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Украина стала для Запада полигоном для испытания различных вооружений. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его слова привел ТАСС.

«Для него (Запада — прим. ред.) Украина — в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины», — отметил постпред.

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Поставляя на Украину вооружение, страны НАТО постепенно вовлекаются в конфликт. При этом США «активно включились в планирование и фактическое руководство» боевыми действиями в зоне СВО. Это признают в Пентагоне, отметил Небензя. Западную военную технику используют для ударов по гражданской инфраструктуре, подчеркнул российский дипломат.

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Небензя отметил, что за украинской ПВО давно закрепилась «дурная слава». Ракеты противовоздушной обороны Украины регулярно поражают жилые дома, при этом власти неуклюже пытаются списать эти промахи на российские удары.