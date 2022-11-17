Власть 17 ноября 2022, 02:02 Небензя напомнил об «устойчивой дурной славе» украинских систем ПВО Постпред России при ООН Небензя: у украинской ПВО давно устойчивая дурная слава Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя / РИА «Новости»

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У украинской противовоздушной обороны «устойчивая дурная слава», заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломат обвинил ПВО Украины в систематических попаданиях по гражданской инфраструктуре и попытке выдать это за удары со стороны России.

«У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет», — заявил Небензя.

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Он напомнил, что жертвами украинской ПВО стали 78 человек, которые следовали из Тель-Авива в Новосибирск. Небензя отметил, что за последнее время регулярно появляются кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам.

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«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов <…> и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — подчеркнул российский дипломат.

Пентагон признал, что в Польше упала украинская ракета системы ПВО. Украинские военные сообщили, что 15 ноября около границы с Польшей работали системы противовоздушной обороны.