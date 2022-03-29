Минобороны РФ объявило о сокращении активности в Черниговской и Киевской областях

Министерство обороны России решило серьезно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Фомин.

«Министерство обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания дальнейших условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — приняло решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», — сказал он о результатах переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия сделала такой шаг, надеясь, что на Украине будут приняты соответствующие основные решения. Кроме того, должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора.