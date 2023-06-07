Власть 07 июня 2023, 15:37 Украина назвала количество подтопленных населенных пунктов на подконтрольной ей части Херсонской области Украина заявила, что на подконтрольной части Херсонщины подтоплены 20 населенных пунктов РИА «Новости»

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Представители госслужб по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что 20 населенных пунктов подтоплены на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщило РИА «Новости».

По состоянию на 11:30 7 июня, 1548 человек удалось эвакуировать.

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«По предварительным данным, в Херсонской области подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу реки Днепр и более 1,9 тысячи домов», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль информировал о том, что под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов. Об этом напомнил RT.

Верхняя часть Каховской ГЭС оказалась повреждена 6 июня. После прорыва дамбы прибрежные населенные пункты оказались в воде.

По словам губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, разрушение гидроэлектростанции не помешает российским военнослужащим защитить левый берег региона.