Минобороны РФ показало удары российских вертолетов по украинской боевой технике

Российские боевые вертолеты во время спецоперации применили ракеты класса «воздух — земля». Кадры работы военной техники показало Минобороны РФ в YouTube.

Ведомство опубликовало видео, на котором продемонстрировало запуск ракет и поражение объектов противника. Одно из зданий напоминало склад.

Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании специальной сессии Генассамблеи подчеркнул, что власти Украины вели военные действия против собственных жителей. Россия вмешалась в ситуацию, чтобы остановить развязанную войну.

Главной целью объявленной спецоперации он назвал защиту людей и издевательств, которые не прекращались восемь лет.