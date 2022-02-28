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    28 февраля 2022, 22:35

    Минобороны РФ показало удары российских вертолетов по украинской боевой технике

    Минобороны РФ показало работу боевых вертолетов в ходе спецоперации

    Александра Ломейко

    Российские боевые вертолеты во время спецоперации применили ракеты класса «воздух — земля». Кадры работы военной техники показало Минобороны РФ в YouTube.

    Ведомство опубликовало видео, на котором продемонстрировало запуск ракет и поражение объектов противника. Одно из зданий напоминало склад.

    Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.

    Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании специальной сессии Генассамблеи подчеркнул, что власти Украины вели военные действия против собственных жителей. Россия вмешалась в ситуацию, чтобы остановить развязанную войну.

    Главной целью объявленной спецоперации он назвал защиту людей и издевательств, которые не прекращались восемь лет.