Власть 26 мая 2023, 15:40 Уход западных компаний из России «даст воздух» отечественному бизнесу Путин оценил поговоркой про «счастье и несчастье» уход западных компаний из России РИА «Новости»

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Прекратившие свою работу в России западные компании открыли возможности для отечественного бизнеса, которому «не хватало воздуха». Об этом на встрече с участниками общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что в силу целого ряда обстоятельств в 1990-е годы западные производители полностью подмяли под себя российский рынок. Составить достойную конкуренцию отечественные фирмы зарубежным гигантам не могли.

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«В какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рынке», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что если раньше российским предприятиям было не просто пробиться, то после ухода ряда иностранных компаний освободилось достаточно большое количество ниш.

«Это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло», — глава государства.

Путин подчеркнул, что отечественные компании начали пользоваться открывшимися перед ними новыми возможностями и увеличили поставки товаров и услуг, которые не уступают, а иногда и превосходят западные аналоги.

«При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений нельзя замыкаться только на нем. Это путь к самоизоляции, автаркии и потере конкурентоспособности", - отметил он.

Глава государства назвал Россию неотъемлемой частью глобальной экономики, где сейчас происходит кардинальная трансформация.

Он призвал российских предпринимателей обратить свое внимание на рынки Азии, Латинской Америке и Африки, которые уже в ближайшем будущем станут основными ведущими покупателями. Но бороться за их внимание и интерес нужно уже сейчас.