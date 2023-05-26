Власть 26 мая 2023, 15:22 Путин назвал Россию неотъемлемым участником глобальной экономики Путин: Россия — важный участник мировой экономики

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Как бы того не хотели недружественные государства, но Россия остается неотъемлемым участником глобальной экономики. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

Глава государства отметил, что, несмотря на всю важность внутреннего рынка, нельзя замыкаться только на нем. Это путь к самоизоляции и потере конкурентоспособности, уточнил он.

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«Россия, как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая, кардинальная трансформация», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, сейчас происходят серьезные перемены в торговых и производственных цепочках, а также в мировой финансовой и расчетной системах.

Страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки стали чаще заявлять о себе. У них выросли стандарты появления и появились новые запросы на качественные товары, услуги и технологии. Это рынок будущего с хорошими перспективами, констатировал Путин.

«И именно на этом рынке российский бизнес, молодой и гибкий, но уже с хорошей закалкой, может успешно конкурировать, бороться за покупателя», — добавил он.

Также на встрече президент отметил, что нужно пересмотреть в сторону сокращения действующие на сегодняшний день нормы административной нагрузки на отечественный бизнес.