Украина вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов. Не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.

«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — сказал Сыромолотов РИА «Новости».

Замглавы МИД РФ отметил, что «высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта».

Наглядным тому примером он назвал постановку в Буче и вынашиваемые командой президента Украины Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе. О них российская сторона уже неоднократно информировала СБ ООН и ОЗХО, добавил Сыромолотов.

Он также заметил, что в МИД не исключают, «что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак».

Ранее о подготовке Украиной новых провокаций против России заявил руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, в новых фейках задействуют химоружие. А в подготовке таких провокаций против РФ Украине активно помогают заокеанские кураторы.