За фейки о подорожании продуктов привлекут к уголовной ответственности

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать и лишать свободы за провоцирование роста цен на базовые продукты. Его инициатива должна дополнить статью о «Манипулировании рынком».

Ответственность будет введена за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Как сообщила газета «Известия», физические и юридические лица, распространяющие ложные слухи, будут наказываться штрафами в размере 200-800 тысяч рублей и лишаться свободы на срок до трех лет.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — пояснил Выборный.

Эксперты от бизнес-структур эту инициативу раскритиковали. Они не понимают, как будет работать предложенный механизм.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев готов поддержать предложение парламентария. Но предложил учитывать большую чувствительность российского рынка.

«Любое неосторожное заявление чиновников, даже если они высказывают свое мнение, оказывает моментальное влияние на рост цен, а вот их падение происходит крайне медленно и тяжело. Однозначно, люди должны понимать ответственность за все слова, которые они произносят», — пояснил он «Известиям».

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк считает, что такой законопроект не нужен и назвал его атавизмом. Но необходимо информировать людей о провокациях, которые способны привести к росту цен.

Безусловно, нужно развеивать любые паникерские и глупые заявления, пусть лучше депутаты потратят время на аналитическую работу, как объяснить это людям, — пояснил он «Известиям».

По данным Росстата, в феврале 2021 года подорожание продуктов ускорилось на 1,2% по сравнению с данными января.