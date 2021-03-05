Продукты в России стали дорожать быстрее

Подорожание продуктов ускорилось в феврале до 1,2% с январского 1%. Сильнее всего в феврале, на 18%, выросли цены на огурцы. Такие данные привел Росстат.

Также в список подорожавших видов плодоовощной продукции вошли бананы (рост 8,9%), виноград (рост 8,5%), картофель (8,1%).

В среднем на 7,5% выросли цены на свежую зелень, морковь и помидоры. Подешевели на 6,2% апельсины и произошло незначительно падение цен на грибы и лимоны — 0,4% и 0,3% соответственно.

Куриные яйца и мясо птиц также по итогам февраля прибавили к цене на 2,3 и 4,7%. Это средние показатели по России. Цена куриных яиц в 31 субъекте страны выросла от 4,1 до 12,9%.

Среди прочих продуктов питания цены выросли на маргарин и куриные окорочка на 2,3−2,8%, на макаронные изделия и мороженую рыбу — на 1,5%.

Минимальный рост показала цена на подсолнечное масло — 0,2%. Снизились на 0,8% цены на сахарный песок.

Общая продовольственная инфляция в феврале составила в месячном выражении 1,22% против 1,01% в январе.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов спрогнозировал, что снижения цен на курицу и яйца можно ожидать в апреле–мае. К этому времени начнется рост производства, что приведет к насыщению рынка.