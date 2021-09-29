Удаление каналов RT на YouTube в МИД РФ сочли проявлением цензуры

YouTube уличили в беспрецедентной информационной агрессии по отношению к каналам RT на площадке. Российский МИД призвал принять ответные меры против немецких СМИ в РФ.

Министерство иностранных дел подчеркнуло в Facebook, что без права на восстановление были удалены аккаунты RT DE и Der Fehlende Part. При этом YouTube попытался объяснить свои действия «некими абстрактными „нарушениями внутренних правил сообщества“ в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений».

«Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube», — обратили внимание в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что ситуация стала возможной «при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны». Они указали на необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.

«С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России <…> представляется не только уместным, но и необходимым», — заявили в министерстве.

Подобный шаг ведомство сочло единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в диалоге вокруг случившегося.