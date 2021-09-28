YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Google.

В компании отметили, что у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе.

«RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19», — сказали в компании. Это, как указано в сообщении, привело «к приостановке их прав на публикацию видео».

Представитель Google добавил, что «во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

Решение YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, в беседе с РИА «Новости» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«На этот раз они сочли „попыткой обойти ограничения“ приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал „наказание“ за надуманные „нарушения норм сообщества“ — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала», — отметила Симоньян.

При этом она отметила, что в это же самое время на YouTube «спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей».

«Это полноценное объявление медийной войны России со стороны Германии», — заявила Симоньян.