Учительница пожаловалась Путину на высмеивание ее профессии в «Наша Russia»

Учительница из Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась, что ее профессия теряет престиж. Она возмутилась из-за того, как показан образ учителя в телешоу «Наша Russia».

Преподавательница посетовала, что в последние годы отношение к учителям изменилось. Она предположила, что повысить престиж профессии можно за счет грамотного освещения этой деятельности в СМИ. Но такие персонажи, как героиня сериала «Наша Russia» Снежана Денисовна, вызывают только насмешку.

«Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из „Наша Russia“, но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», — указала она.

Учительница заявила, что их работу нельзя называть «услугой». А как пример достойного образа учителей она предложила равняться на советскую литературу и кино. Торхова выразила уверенность, что в стране есть люди, готовые заниматься проектами для формирования уважительного отношения к учителям.

Президент согласился с преподавательницей. Путин отметил, что нужно создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее страны.

Путин ранее предложил объявить 2023-й Годом педагога в России.