Президент России Владимир Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. Об этом сообщил ТАСС.

Российский лидер считает вопросы качества и доступности школьного образования крайне важными для всей России.

«Школьное образование, его качество, доступность — это вопросы, важные для всего нашего общества и практически для каждой российской семьи», — сказал Путин во время общения с учителями, учениками и родителями перед началом учебного года.

Он напомнил, что все когда-то учились в школе и выбирали свою дорогу в этой жизни. Глава государства отметил скоротечность времени: те, кто еще недавно ходил в учебные заведения, уже сами провожают детей в первый класс.

Путин отметил, что ему интересны предложения, которые могли сделать школьную жизнь лучше. По его словам, вопросы воспитания и школьного образования крепко связаны.

«Здесь важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и, безусловно, родителей. Только общие дела могут создать школу, в которой интересно учиться, которая притягательна своими возможностями в раскрытии талантов ребят, в подготовке их ко взрослой жизни», — подчеркнул президент.

Он поздравил всех участников встречи с предстоящим началом нового учебного года.