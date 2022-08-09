Учения по приведению сил в высшие степени готовности стартовали на Балтийском флоте

Более тысячи военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники задействовали в ходе стартовавших 9 августа учений на Балтийском флоте, сообщил ТАСС. Военные начали отработку вопросов приведения сил в высшие степени боеготовности.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина руководит учениями, заявили в пресс-службе флота.

«В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач», — сообщили представители Балтфлота.

В начале прошлой недели в Калининградской области стартовали плановые учения морской авиации Балтийского флота. Летчики отработали подготовку самолетов к боевым вылетам, а также перебазирование и выходы из-под удара возможного противника.