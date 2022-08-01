Более 100 военнослужащих примут участие в масштабном учении под Калининградом

Масштабное летно-тактическое учение морской авиации Балтийского флота началось в Калининградской области. В нем принимают участие более 100 военнослужащих и свыше 10 истребителей Су-27. Оно продлится до конца этой недели.

Во время учения летчики и инженерно-технический состав будут тренироваться готовить самолеты к вылету, отрабатывать выход из-под удара, а также перебазирование на оперативные аэродромы, сообщили в Минобороны.

Помимо этого, экипажи истребителей Су-27 должны будут выполнить перехват самолетов — нарушителей госграницы, произвести электронные пуски по крылатым ракетам и бомбардировщикам условного противника.

В ведомстве подчеркнули, что главной целью планового учения является проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также отработка новых тактических приемов с использованием всех боевых возможностей авиатехники.