Власть 03 января 2023, 17:50 Участникам СВО и членам их семей оформят льготы в режиме одного окна Путин поручил перевести в режим одного окна оформление документов участникам СВО РИА «Новости»

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Правительство и руководители регионов России организуют оформление документов для получения льгот, социальных гарантий и выплат участникам специальной военной операции и членам их семей в режиме одного окна. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с матерями военнослужащих — участников СВО.

В опубликованных поручениях говорится, что упростить оформление документов нужно для получивших ранения при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также для семей погибших военнослужащих во время исполнения поставленных задач.

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Ответственными за выполнение поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина, а также руководителей регионов. Доклад российскому лидеру о ходе реализации поставленной задачи представят до 1 апреля 2023 года.

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Президент России 3 января также подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих и бойцов Росгвардии, принимающих участие в специальной военной операции. Согласно тексту документа, семьи погибших получат выплаты по пять миллионов рублей и по три миллиона рублей — в случае ранения.