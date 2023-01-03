Важное 03 января 2023, 17:19 Участники СВО и члены их семей получили дополнительные соцгарантии Президент Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для участников СВО РИА «Новости»

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Принимающие участие в специальной военной операции военнослужащие, бойцы Росгвардии, а также их семьи получат дополнительные социальные гарантии. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает, что в случае гибели военнослужащего во время проведения специальной операции или в районах, примыкающих к линии соприкосновения, семья получит выплату в размере пяти миллионов рублей.

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Такую же сумму родным выплатят, если участник специальной военной операции умрет спустя год после выхода со службы от полученных ранений.

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Получившие серьезные травмы во время выполнения заданий в ходе специальной военной операции военные или их семьи получат выплату в размере трех миллионов рублей.

Эти выплаты не станут учитывать при оказании других мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.

Выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях участникам специальной военной операции станут засчитывать по новым формулам. Во время выполнения заданий один день пойдет за два, а во время прохождения лечения в госпитале после ранений — один месяц за два месяца.

Подписанный указ вступил в силу во вторник, 3 января, и он распространяется на всех участников специальной военной операции.