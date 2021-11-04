Участникам обороны Севастополя выплатят по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о единовременной выплате жителям и участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступил губернатор города Михаил Развожаев.

Встреча главы Севастополя и российского президента прошла 4 ноября. Михаил Развожаев предложил назначить выплату, и Владимир Путин ответил: «Хорошо, сделаем». Согласно предложению, сумма должна составить 50 тысяч рублей.

Ранее в этот день Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Его поздравительная речь прозвучала в Севастополе, куда глава государства приехал с рабочим визитом. Президент отметил, что Крым навсегда останется с Россией, потому что такова воля населения всей страны. Путин добавил, что готовность встать на защиту своего Отечества всегда была в характере российского народа.

В Севастополе президент принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ. Также в формате видеоконференции он поучаствовал в онлайн-заседании Высшего государственного совета Союзного государства.