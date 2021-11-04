Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Об этом глава государства сказал после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

По словам президента, мемориальный комплекс служит знаком памяти для россиян.

«Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились. Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму», — передал ТАСС слова Путина.

Он подчеркнул, что Севастополь и Крым теперь навсегда с Россией.

В среду Путин возложил цветы в Севастополе к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Вечером президент в режиме видеоконференции примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.