«У нас толстая кожа». Белый дом ответил на слова Путина о Шерхане

В Белом доме не принимают на свой счет слова президента России Владимира Путина, проводившего аналогии с сюжетом сказки «Маугли». «У нас толстая кожа», — отметила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

В послании парламенту 21 апреля Путин заявил, что Россия «хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения». Однако страну «цепляют то тут, то там без всяких причин».

Далее Путин развил аналогию с «Маугли», где за человеческим детенышем охотился тигр Шерхан и его прислужник шакал Табаки.

Вокруг тех, кто, по словам Путина, «цепляет» страну, «как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга — подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена».

На вопрос, как в Белом доме оценивают это высказывание, Псаки заявила: «Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет».

«У нас толстая кожа», — процитировало ее РИА «Новости».

В послании Путин напрямую не называл США. Президент посетовал, что в последнее время отношения России с некоторыми странами, «мягко говоря, не складываются».

Москва, по его словам, не хочет «сжигать мосты». Однако в случае перехода красной черты готова ответить «асимметрично, быстро и жестко».