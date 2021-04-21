Для забывших Киплинга: кто такие Шерхан и Табаки, с которыми Путин сравнил недругов России

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин упомянул героев из «Книги джунглей» Шерхана и Табаки. С ними он сравнил недругов России.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель был», — сказал Путин.

Откуда Шерхан

Сборник рассказов Киплинга очень популярен во всем мире, он переведен более чем на 36 языков.

Как отметил президент, Киплинг был действительно великим писателем. «Книга джунглей» впервые была опубликована в 1893–1894 годах. Большинство героев в ней — животные, а главный персонаж — ребенок Маугли, воспитанный волками в джунглях Индии.

Мирной жизни «человеческого детеныша» и его животным часто угрожал бенгальский тигр Шерхан. Он главный злодей и самый страшный хищник в джунглях. Его боялись все, кроме Маугли.

У Шерхана был неизменный прихвостень Табаки. Этот шакал был пронырливым обитателем. Он славился отсутствием дружелюбия, зато фальшивой любезности ему было не занимать.

А еще этот зверь всегда питался объедками после Шерхана. Тем не менее это очень яркий персонаж, который постоянно собирал и разносил разные сплетни.

Оба зверя кончили плохо. Маугли устроил Шерхану ловушку в узком ущелье, где стадо напуганных им буйволов затоптало тигра насмерть. Незадолго до этого волк Серый Брат убил Табаки, сломав ему хребет.