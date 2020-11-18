Тува попросила вернуть ей часть северных территорий

Тува захотела вернуть часть земель Красноярского края и Иркутской области. В регионе рассчитывают, что это произойдет при внесении в государственный реестр недвижимости.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол обсудил вопрос внесения данных о границах территорий в реестр на заседании с полномочным представителем президента в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Об этом лидер республики рассказал в Facebook.

«Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями — Иркутской областью и Красноярским краем», — пояснил Кара-оол.

Он добавил, что спорные участки на границе касаются земель, где никто не живет. В основном это минеральные источники в горах, которые издревле использовались тувинцами в лечебных целях и в постсоветский период по непонятной причине «отошли к соседям».

Глава Тувы подчеркнул, что момент нужно тщательно проработать и принять справедливое решение до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах. Оно окончательно утвердит границу между регионами.

«Готов обсуждать спорные моменты не только на межрегиональном уровне, но и, если понадобится, на федеральном», — заключил Шолбан Кара-оол.

Граница с Иркутской областью пролегает на северо-востоке Тувы, а с Красноярским краем регион граничит на севере.