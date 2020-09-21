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    21 сентября 2020, 10:25

    Два раза переболевший СОVID-19 глава Тувы вернулся к работе

    Полина Петрова

    Два раза переболевший коронавирусной инфекцией глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы и уже приступил к работе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
    Два раза переболевший СОVID-19 глава Тувы вернулся к работе

    По информации пресс-службы, во вторник, 22 сентября, Кара-оол примет участие в аппаратном заседании правительства Тувы, пишет сайт «Политика сегодня».

    Напомним, в конце лета Шолбан Кара-оол рассказал в соцсетях о повторном заражении COVID-19. Его привезли в Москву, где был поставлен предварительный диагноз «пневмония». За несколько месяцев до этого Кара-оол перенес коронавирус в легкой форме.

    Новости SMI.FM