Два раза переболевший СОVID-19 глава Тувы вернулся к работе

По информации пресс-службы, во вторник, 22 сентября, Кара-оол примет участие в аппаратном заседании правительства Тувы, пишет сайт «Политика сегодня».

Напомним, в конце лета Шолбан Кара-оол рассказал в соцсетях о повторном заражении COVID-19. Его привезли в Москву, где был поставлен предварительный диагноз «пневмония». За несколько месяцев до этого Кара-оол перенес коронавирус в легкой форме.