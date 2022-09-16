Турция перейдет на частичную оплату рублями газа из России | 360°

Власть 16 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Турция перейдет на частичную оплату рублями газа из России Путин объявил о переходе Турции на рубли при оплате 25% газа из России РИА Новости

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Оплата четвертой части экспортируемого в Турцию российского газа станет проходить в рублях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде.

Путин отметил, что Турция стала самым надежным партнером России в области поставок газа. Страна получает энергоноситель не только для своих нужд, но и направляет в страны Европы по трубопроводу «Турецкий поток», который продолжает работать без всяких сбоев.

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Президент России предложил турецкому коллеге увеличить экспорт товаров по всем направлениям, которые интересуют страну-партнера.

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«Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес», — привело слова Путина РИА «Новости».

Еще одним вопросом, касающимся энергетики, стало строительство в Турции атомной электростанции «Аккую». Путин отметил, что все проблемные темы окончательно урегулированы и документы по работам подписаны.

«Вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки», — отметил президент России.

Он добавил, что запуск первого блока станции пройдет в 2023 году, когда Турция отметит столетие республики.

Строительством первой атомной электростанции в Турции «Аккую» занимается Росатом. Как рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, на месте работают около 25 тысяч строителей, более 80% из них —, сотрудники турецких строительных компаний. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии.

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