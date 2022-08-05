Росатом ждет, что турецкие компании выполнят обязательства по строительству первого блока АЭС «Аккую»

Российская госкорпорация «Росатом» ожидает, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока № 1 первой в Турции АЭС «Аккую» в установленный срок в 2023 году. Об этом журналистам заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

«Мы с удовольствием работаем с турецкими компаниями, горячо приветствуем их желание участвовать в реализации крупнейшего проекта, ценим их упорство и трудолюбие, стремление получить опыт и новые компетенции в статусе поставщиков атомной отрасли», — сказал Лихачев.

Сейчас на строительной площадке АЭС «Аккую» трудятся около 25 тысяч строителей, более 80% из них — граждане Турции, сотрудники турецких строительных компаний, отметил глава Росатома. Со временем их станет еще больше, вырастет и общее количество турецких компаний в проекте.

«В то же время мы понимаем, что управление таким масштабным и технически сложным проектом предъявляет высокие требования ко всем его участникам. От каждой компании-кандидата мы в первую очередь ожидаем подтверждения способности реализовать поставленные задачи», — отметил гендиректор Росатома.

По словам Лихачева, прозрачная система закупок Росатома работает и на турецкой площадке — в выполнении работ участвуют квалифицированные и опытные субподрядчики.

«Второе условие — кристально честное и неукоснительное исполнение взятых обязательств. И, наконец, мы должны видеть, что компания делает все, чтобы способствовать достижению цели, поставленной президентом Турции Реджепом Эрдоганом, — завершить строительство первого блока в 2023 году», — подчеркнул Лихачев.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

«Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй — владей — эксплуатируй». Стоимость постройки порядка 20 миллиардов долларов. Проект «Аккую» отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Сейчас идет одновременное строительство всех четырех блоков станции.

До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС «Аккую» выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi — совместное российско-турецкое предприятие российского АО «Концерн Титан-2» и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.

В июле 2019 года между проектной компанией АО «Аккую Нуклеар» и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС «Аккую» (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС «Аккую» велись совместным предприятием.

По информации Росатома, во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.

После выхода ее из состава участников проекта «Аккую Нуклеар» заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM). Все незавершенные работы по текущим субподрядным договорам переуступлены компании TSM, которая участвует в проекте сооружения АЭС с октября 2019 года.

До подписания контракта с новым основным подрядчиком, TSM, руководство «Аккую Нуклеар» провело переговоры с субподрядными организациями, принимающими участие в реализации проекта и получило подтверждения согласия на заключение подрядных договоров с новым основным подрядчиком сооружения АЭС «Аккую».