Россия признала ЛНР и ДНР исключительно с мирными целями. Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому признал ЛНР и ДНР. Данное решение было принято исключительно в мирных целях, заверил он.

«Процесс, который вы видите здесь, в Донецке, направлен на мир, а не на войну», — заявил он.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заверил, что республика также стремится к миру. ДНР, по его словам, готова использовать любой шанс для достижения этого.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР является гениальным. Таким мнением в эфире радиостанции iHeart поделился экс-президент США Дональд Трамп. Политик также считает важным перенять опыт России в плане признания ЛДНР для того, чтобы сделать нечто подобное на южных границах Штатов.

Принятое Путиным решение по Донбассу осудили в Евросоюзе. К примеру, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что на Россию будут наложены санкции. А по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, признание Россией республик Донбасса подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.