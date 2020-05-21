Тульский губернатор поддержал медсестру в бикини и прозрачном костюме. Видео

Главный врач тульской областной клинической больницы Анна Савищева сообщила, что глава региона Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, чье фото в бикини и прозрачном защитном костюме облетело все российские СМИ.

Об этом она рассказал изданию «Тула — Вести». Позднее в прессе появились сообщения, что к медсестре руководство больницы применило дисциплинарное взыскание. Савищева уточнила, что в письменном виде никакие санкции на девушку наложены не были.

«И я могу сказать больше: как только ее фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», — рассказала она. Главврач добавила, что обсуждаемая медсестра хорошая сотрудница и профессионал.

Губернатор Тульской области же считает, что медиков надо хвалить за их работу, а не порицать за внешний вид.

Фотографии тульской медсестры, одетой в купальник и прозрачный защитный костюм из-за COVID-19, появились в Сети 20 мая. Пользователи предположили, что ее внешний вид сыграет самую благотворную роль в выздоровлении пациентов.